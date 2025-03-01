AK Parti Konya Milletvekili Baykan’dan MHK başkanına sert çağrı!

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, son açıklamalarıyla futbol kamuoyunu ayağa kaldırdı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu istifaya davet eden Baykan, büyük bir kitleyi de arkasına aldı

Sporun birçok alanında izi bulunan; geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) başkan vekili olarak görev alan, günümüzde ise AK Parti Konya Milletvekili olan Mehmet Baykan, 28 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamalarıyla Türk spor kamuoyunu ayağa kaldırdı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili sert ifadeler kullanan Baykan, Gündoğdu'yu istifaya çağırdı. Baykan'ın bu talebi, spor kamuoyundan tam destek aldı.

"Daha önceki yönetimde de...”

Devlet televizyonuna bağlanan Mehmet Baykan'ın çarpıcı açıklamaları, gündeme bomba gibi düştü. Baykan, daha önceki TFF Yönetim Kurulu'nun aynı ekip tarafından düşürüldüğünü anlattı. Baykan, pandemi döneminde Türk sporunun ve futbolunun kalkınması için riskler alan, yayıncı kuruluşun büyük ve abartılı kaprislerini göğüsleyen Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun, bu MHK başkanı tarafından 8 Mart operasyonu nedeniyle dağıldığını dile getirdi. Baykan, "O dönem, çok tartışmadan aldık hakemlerle ilgili kararı... Bu hakemler için delil istedik, ‘bulacağız' dediler ama ortaya bir şey koyamadılar. Tahkimden döndükten sonra istifa ettim. Bir arkadaşım daha istifa etti. Nihat Bey (Nihat Özdemir) de kongre kararı aldı. Bu hakemlerin ne kabahati var? Bu hakemler maç mı satmış, bu hakemler maaşa mı bağlanmış? Bu hakemler ne bileyim kırmızı yerine sarı mı sarı yerine kırmızı mı göstermiş? Bir telaş, bir panikle karar aldık” dedi.

"Futbolda huzur olmayacaktır”

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet eden Mehmet Baykan, "Kıymetli federasyon başkanını, başkan vekilini, federasyon yönetim kurulu üyelerini dostça uyarıyorum. Bu arkadaşın (Ferhat Gündoğdu) MHK Başkanı olduğu bir futbolda huzur olmayacaktır. Yoktur! Türk futbolunu 55 yıl sonra öyle veya böyle, yabancı hakemle tanıştı. Kim hakemden sorumluysa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimi içerisinde olmalıdır” diye konuştu.

(Selman Kaya)