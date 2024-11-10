Akar: Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz milletimizin büyüklüğünü yansıtıyor

Cumhuriyetin kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yıldönümünde bir mesaj yayımlayarak anan Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Akar, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin, milletimizin büyüklüğünü yansıttığını söyledi.

Serdar Akar mesajının devamında şunları ifade etti: "Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal mücadelemizin önderi ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıldönümünde Türk Milleti olarak saygı, özlem, büyük bir minnetle anıyoruz. Türk Milleti, insanlığın ortak değerlerine, medeniyetin şekillenmesine büyük katkıda bulunmuş, tarihe ve insanlığa mal olmuş bir lider olan Atatürk'ü yetiştirmiş yüce bir millettir. Bu yüce millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 1919'da başlayıp 1923'te Cumhuriyeti kurarak taçlandırdığı büyük mücadelede, bizleri vatansız bırakmak isteyenleri kanıyla, canıyla, yüreğiyle durdurmuştur. Milletimizin büyük fedakârlıklarla kazandığı İstiklal Savaşı'nın ardından kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin büyüklüğünü yansıtan eşsiz bir eserdir. Bu eşsiz eserin temel felsefesi, ülkeyi muasırlaştırmak, milletimizin sahip olduğu imkânları güçlendirmek, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Geldiğimiz noktada Selçuklu Yerleşkemiz, Yaka Yerleşkemiz, Meram Yerleşkemiz ve Özel Öğretim Kursumuz olmak üzere Yöntem Eğitim Kurumlarımızın tümünde, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, içinde yaşadığımız yüzyıla yakışır eğitim ve öğretim faaliyetlerini alanında uluslararası standartlara uygun yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip, öğrenciler yetiştiren ve onlara özgür bireyler olduklarını fark ettirerek hayata hazırlamak amacıyla eğitim hizmetlerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimizi de Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkarak, korumak amacıyla eğitiyoruz. Bu anlayışımızdan da hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların bizleri emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini, milletimiz sonsuza kadar yaşatacaktır. Bundan hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi