Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı

Ankara Valiliği; il genelinde gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yasaklanmasına yönelik alınan kararın 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59’a kadar uzatılmasına karar verdi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden, halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı bilgilerinin elde edildiğinden 21 Mart'ta il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının bugün saat 23.59'a kadar yasaklandığı hatırlatıldı.

Yasaklama kararına rağmen il genelinde izinsiz eylem ve etkinliklerin devam etmesi, bu eylemlere katılanlar tarafından şiddet kullanılarak; halkın mal ve can güvenliğine karşı tehdit oluşturulduğu ve kamu malına zarar verildiğinin müşahede edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda ilimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi