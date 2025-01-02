Bakan Fidan: PKK sadece Suriye’yi değil bölge ülkelerini de tehdit ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Suriye’de özellikle terör örgütü PKK, sadece Suriye’yi değil Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ediyor. Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz“ dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakan Fidan, Quintin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, "(Suriye'de) Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir" dedi.
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