Bakan Kurum UNICEF Türkiye Temsilcisi ile bir araya geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile görüştü.
Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marchi ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.
Görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ortaklaşa yürütülen projelerin, gençlere olan katkılarını vurguladıklarını aktaran Kurum, "Görüşmemizin gelecek nesillerimiz için yeni ve güçlü işbirliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
#Murat Kurum#UNICEF#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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