Bakan Yerlikaya: 121 bin 695 Suriyeli ülkelerine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 121 bin 695 Suriyelinin gönüllü güvenli onurlu bir şekilde yılın ilk 11 ayında ülkelerine döndüğünü açıkladı. Bakan Yerlikaya, 2016 yılından beri dönenlerin toplam sayısının 738 bini aştığının bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bütçe görüşmelerinde konuştu.

Gönüllü geri dönüşlerdeki artışa dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Sadece dün bin 847 Suriye'li geri döndü" dedi:

"Uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun bir şekilde yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde; ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 aralık'ta 240'tı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847'ye yükseldi. 121 bin 695 Suriyeli gönüllü güvenli onurlu bir şekilde yılın ilk 11 ayında ülkelerine döndü. 2016 yılından beri dönenlerin toplam sayısı 738 bini aştı. 1 milyon 247 bin Halepli, 189 bin İdlipli 107 bin Deyrizorlu,104 bin Hamalı, 97 bin Hasekeli, 89 bin Şamlı 84 bin Rakkalı 70 bin Humuslu 31 bin Lazkiyeli, 39 bin diğer illerden ve 87 bin 216 Türkiye'de doğan Suriyeli olmak üzere toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi