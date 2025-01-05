Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü otomobilin altında kaldı
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin yola savrulan sürücüsü İbrahim Arlan (25), arkadan gelen otomobilin altında kaldı. Kazada Arlan hayatını kaybederken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolunda meydana geldi. Akçapınar Mahallesi'ndeki bir restorandan Turgutlu'daki evine dönmek üzere yola çıkan İbrahim Arlan'ın kontrolünü yitirdiği 45 ATF 208 plakalı motosiklet, bariyere çarptı. Arlan, yola savruldu.
Bu sırada arkadan gelen otomobil, İbrahim Arlan'ın üzerinden geçti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından İbrahim Arlan'ın cansız bedeni Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hastaneye gelen Arlan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Jandarma, İbrahim Arlan'ın üzerinden geçen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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