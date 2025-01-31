GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Cevdet Yılmaz: Turizm geliri dengeli büyümemize katkıda bulundu

Cevdet Yılmaz: Turizm geliri dengeli büyümemize katkıda bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizm gelirindeki güçlü performansın Türkiye’nin dengeli ekonomik büyümesine katkıda bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından turizm geliri istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Turizm gelirlerimiz, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkmış ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Turist sayısında da tahminlerimizin üzerinde bir artış gerçekleşmiş olup, geçen yıl 62,2 milyonun üzerinde turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Turizmdeki bu güçlü performans; iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümemize katkıda bulunmuş, gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu etkiler ülkemizin enflasyonu düşürme, dengeli ve kapsayıcı büyüme politikalarına güç vermektedir. Turizm gelirlerinde 63,6 milyar doları hedeflediğimiz 2025 yılında da tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini bekliyoruz" dedi. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER