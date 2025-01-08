Cinayetle biten “kız kaçırma’’ kavgası şüphelileri adliyede

Antalya’da kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5724 Sokak'ta meydana geldi. Kız kaçırma yüzünden husumetli olan Sefil Ünder (46) ile Serkan D., Dursun A. (18) ve Beran Ç. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Serkan D. (19), yanlarındaki av tüfeğiyle Sefil Ünder'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Sefil Ünder ile gelini Sultan Ünder'e (24) isabet etti. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, şüpheliler Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saçmaların başına ve boynuna isabet ettiği Sefil Ünder ile hayati tehlikesi bulunmayan Sultan Ünder, yakınları tarafından otomobille Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefil Ünder, hastanede hayatını kaybetti. Baş ve sırt kısmından saçmaların hedefi olan Sultan Ünder'in de tedavisi sürüyor.

TÜFEK BAHÇEDE BULUNDU

Olayın bildirilmesiyle bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede geniş çaplı arama yaptı. Ekipler, av tüfeğini aynı mahallenin 5725 Sokağında bir evin bahçesinde bularak muhafaza altına aldı.

Şüphelilerden Serkan D. ve Dursun A. alışverişi yapmaya giderken Göksu Mahallesi'nde yakalandı.

'AV TÜFEĞİYLE İKİ EL ATEŞ ETTİM'

Serkan D., polisteki ifadesinde, "Oraya gittik, kavgaya tutuştuk. Dursun'u araya almışlardı. Ben de av tüfeğiyle iki el ateş ettim. Yaralanan olup olmadığını görmedim. Dursun'u aradan alıp, olay yerinden kaçtık" dedi.

Serkan D. ile Dursun A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler, Beran Ç.'yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA