Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ABD-İran müzakerelerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran müzakerelerine ilişkin, “Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz.“ ifadesini kullandı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Birçok kapsamlı başlığı içeren ihtilaflarda çok hızlı çözüm beklemek temenni edilse de gerçekçi değildir. Müzakere zorlu olabilir. Ancak, en zorlu müzakere, savaşın yıkıcı etkileri karşısında, harcanan zamana ve çabaya fazlasıyla değer. Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde, adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz."
