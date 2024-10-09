Discord ve Telegram’da suç unsuru içeriklere operasyon
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Discord’da suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk, ve Telegram’da “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adındaki çocuk Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince muhafaza altına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram'da bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti.
B.T. ve A.D.C'nin ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."
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