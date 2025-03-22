GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan’da başlıyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan’da başlıyor
1 Nisan’dan itibaren aboneler, elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteğinin ne kadar uygulandığını görebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatıyla, elektrik faturalarındaki düzenleme için EPDK, dağıtım şirketlerine yazı gönderdi.

Doğalgazda ise BOTAŞ çalışma başlattı. Süreçte sona gelindi ve takvim oluşturuldu.

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ TUTARI GÖZÜKECEK

1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da gösterilecek.

Faturada, hem gerçek maliyet hem de devlet desteği tutarı aynı anda yer alacak. En altta ise, ödenmesi gereken tutar belirtilecek.

SADECE KONUT ABONELERİ İÇİN GEÇERLİ

Bu düzenleme sadece konut abonelerinin aylık faturalarına uygulanacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.

Elektrik faturalarında, 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri devlet desteğinden yararlanabiliyor.

Elektrikte düşük kademede devlet desteği oranı yüzde 60, yüksek kademede ise yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER