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Eşini uyurken başından vurup öldüren şüpheli tutuklandı

Eşini uyurken başından vurup öldüren şüpheli tutuklandı
Aksaray’da uyuyan eşi Negül Adak’ı (44) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Adak (40), tutuklandı.

 

Olay, 21 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Negül Adak'tan haber alamayan ablası Serpil Adak, evine gitti. Adak, ablası Negül'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulup, polise haber verdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Çalışma başlatan polis, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettikleri, güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de eşi Savaş Adak olduğunu tespit etti.

3 çocuğundan 2'si ölen, 1 oğlu da cezaevinde olan Negül Adak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, dün Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi'nde kılınan namaz sonrası Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

Eşini öldürdüğünü itiraf etti!

Cinayet şüphelisi olarak aranan Savaş Adak, olayın yaşandığı gün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Savaş Adak, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Adak, eşi Negül Adak'ı uykusunda başına tabancayla ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra bir kamyona otostop çekip kaçtığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Savaş Adak tutuklandı.

Kaynak: DHA

  • #Aksaray

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