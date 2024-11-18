Evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü

Çorum’un Osmancık ilçesinde evde çıkan yangında Fatma Makineci (36) ile oğlu Kaan Mert Kaya (14) yaşamını yitirdi. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci’nin evi ateşe verdiği üzerinde duruyor.
İlçenin Şenyurt Mahallesi 9'uncu Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki Fatma Makineci'nin oturduğu dairede saat 03.30 sıralarından yangın çıktı. Daireden gelen patlama seslerine uyanan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kapı ve pencereyi kırarak içeri giren ekipler, evde Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Makineci'nin oğlu Mert Kaan Kaya ise odasında ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya da kurtarılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede evin birçok yerine tiner ve jel dökülüp ateşe verildiği belirlendi.
Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci'nin evi ateşe verdiği üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”