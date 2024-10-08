Evinde bomba ele geçirilen terörist 19 yıl sonra yakalandı
İzmir’in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol üzerinde denetim yaptığını görünce otomobilden atlayarak yaya olarak kaçmaya çalışan E.Y., takip sonucu yakalandı.
E.Y.'nin kimlik sorgulamasında terör örgütü üyesi olmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile arandığı ve 19 yıl önce İstanbul'daki evine yapılan baskında bomba düzeneği bulunduğu ortaya çıktı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 6 Ekim'de kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.
Jandarma ekiplerinin birçok ilçede eş zamanlı yaptığı denetimler sırasında, Dikili ilçesinde jandarma kontrol noktasına yanaşan otomobilden bir şüpheli inerek kaçmaya çalıştı.
Otomobilden bir kişinin atlayarak yaya olarak kaçmaya çalıştığını fark eden jandarma görevlileri kısa süren takip sonucu şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, DHKP-C terör örgütüne üye olduğu ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası ile hakkında arama kaydı bulunan E.Y. olduğu ortaya çıktı.
DAHA ÖNCE EVİNDE BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU
Yapılan geniş çaplı soruşturmada E.Y.'nin 2005 yılında, İstanbul'da ikamet ettiği ve evine yapılan baskında bomba düzeneği ile patlayıcı madde ele geçirildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan E.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”