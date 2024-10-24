Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Aksaray’da hafif ticari araçla çarpışan otomobil sürücüsü Mustafa Kayan (55) öldü, eşi Sıdıka Kayan (54) ve diğer sürücü Süleyman Altan (23) yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Hatipağa köyünde meydana geldi. Süleyman Altan yönetimindeki 06 ADJ 983 plakalı hafif ticari araç, karşı gösterilerle gelen Mustafa Kayan'ın kullandığı 68 ABZ 442 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan iki araç şarampole devrildi.
Sürücülerden Mustafa Kayan'ın hayatı hayatını kaybetti. Kayan'ın yaralanan eşi Sıdıka Kayan ve diğer sürücü Süleyman Altan, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaklaşık yarım saat çalışmasıyla ambulansla çıkarılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan hastaların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Kaza sesi duyup gelen Şammaz Çelebi, "Misafirimiz vardı, onu gönderirken kazayı dinledik. Biz kamyon devrildi sandığı. Bu yolda arabalar çok hızlı gidiyor, sık sık kazalar meydana geliyor. Buraya önlem alınması gerekiyor” dedi.
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