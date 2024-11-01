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İçme suyu hattı patladı! Otomobil çukura düştü

İçme suyu hattı patladı! Otomobil çukura düştü
Aydın’ın İncirliova ilçesinde içme suyu isale hattı patladı ve çukur oluştu. Bir otomobil ise düştüğü çukurdan ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Çevreyolunu kullanmayan ağır tonajlı kamyonlar, Yahya Ümit Orbay Caddesinden geçince içme suyu hattı patladı. Yahya Ümit Orbay Caddesi ile Girne Caddesi'nin birleştiği noktada yaşanan patlama sonrası seyir halinde bulunan bir otomobil patlama sonrası oluşan çukura düştü.

Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen otomobil düştü
Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve büyükşehir belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve belediyenin iş makineleri yardımı ile araç çukurdan çıkarıldı.


Otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlama nedeniyle İncirliova'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı

Kaynak: İHA

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