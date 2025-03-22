İmamoğlu’na reklam ihalelerindeki 4 milyar liralık kamu zararı iddiası soruldu

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, emniyetteki ifadesinde, reklam ihalelerinde 4 milyar lirayı aşan kamu zararı iddiaları soruldu. İmamoğlu, sorulara, “Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim“ cevabını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyette ifadesi alınan İmamoğlu'na, mülkiye müfettişlerince 16 Ağustos 2024 tarihli İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve eklerinin incelenmesi neticesinde yapılan 7 eylemdeki tespitler soruldu.

Reklam üniteleri ihalesinde 260 milyon lira kamu zararı

Bu kapsamda 1. eylemde, kentteki reklam üniteleri için yapılan ih

Bu ihalede, "İBB şirketleri olan Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere yasa dışı talimatlarla keyfi uygulamalar yapıldığı, ilgili yönetmeliğe göre izin alınması mümkün olmayan inşaat ve binalardaki reklam panolarına İBB Başkanı'nın talimatıyla danışman Murat Ongun ile Ertan Yıldız, eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın gayrimeşru talimatlarıyla, yasa dışı reklam uygulamalarına izin verildiği gibi cezai müeyyide uygulanmadığı, birçok şirket sahibi ve yöneticilerle iş birliği içerisinde olunduğu, gayri resmi izinler, yasa dışı protokoller, gerçek olmayan reklam işlerine usulsüz paralar ödendiği, ecri misiller tahsil edildiği, Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin usulsüzlüklere kılıf yapıldığı ve bu suretle kamunun 260 milyon 755 bin 555 lira ve KDV tutarında zarara sokulduğu..." bilgisi aktarıldı.

Açık hava reklam ünitesi ihalesinde 415 milyon lira kamu zararı

İmamoğlu'na, 2. eylemde, Kültür AŞ uhdesinde ihale edilen 4 bin 600 adet açık hava reklam ünitesinin 10 yıl süreyle ihale edilmesine ilişkin mülkiye müfettişlerinin tespitleri soruldu.

İhaleye ilişkin, "Reklam ünitelerinin yapısı, karakteri, ebatları ve kullanım amacının Belediyenin izni olmaksızın değiştirildiği, bu suretle 415 milyon 619 bin 384 lira ve KDV kamu zararına sebep olunduğu ve alt kiracı özel şirkete haksız menfaat sağlandığı iddiası mevcut olup yapılan tespitler neticesinde özetle 2019-2021 arası toplam 415 milyon 619 bin 384 lira ve KDV haksız kazanç elde edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiğinin tespit edildiği, izah edilen hususlar bir bütün halinde değerlendirildiğinde belediye ve KÜLTÜR AŞ görevlileri ile alt işletmeci özel şirket yetkililerinin fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları anlaşıldığı..." değerlendirmesine yer verildi.

Billboard ve megalight tipi reklam uygulaması ihalesinde 1 milyar 189 milyon lira kamu zararı

İfadedeki 3. eylemde İmamoğlu'na, 3 bin adet billboard ve 85 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesine ilişkin şu tesitler soruldu:

"2011 yılındaki ihalenin tekrarı mahiyetinde olan son ihalenin Kültür AŞ yetkisinde muhammen bedelin piyasa rayici altında Vizyonkent Reklam şirketi uhdesinde bırakıldığı, söz konusu şirket hissedarları ile önceki ihale alt kiracısı 3. Mecra Reklam ve her iki ihale fiili işletmecisi Kentvizyon şirket hissedarlarının biri dışında aynı kişiler olduğu dolayısıyla ihale işlemlerinin önceki ihale alt kiracısı ve her iki ihale fiili işletmecisi şirketlerin aynı faaliyeti yürütmesini sağlayacak şekilde hileli olarak yürütüldüğü ve sonuçlandırıldığı, sözleşme sonrası ihale şartnamesi ve sözleşmeye aykırı uygulamalar yapıldığı, adet, tip, metrekarenin daha fazla olduğu ihale kapsamına dahil edilmeyen kamu amaçlı kullanımlar için ayrılan kısımların ticari amaçla kullanıldığı, billboardların sayısının azaltılarak kira getirisi yüksek olan giantboard sayısının yükseltilmesi bu suretle devam eden sözleşmenin 3. yılı itibarıyla 1 milyar 189 milyon 498 bin 560 lira ve KDV kamu zararına sebep olunduğu, sözleşme süresi sonunda ise 2 milyar 564 milyon 995 bin 200 lira ve KDV olacağı iddiası mevcuttur."

Üst geçidin alın yüzeyleri reklam ihalesinde 896 milyon lira kamu zararı

İmamoğlu'na sorulan 4. eylemde, KÜLTÜR AŞ tarafından 100 adet üst geçidin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesinden bahsedildi.

Burada, "Sözleşme uyarınca yüzde 10 belediye kontenjanı olduğundan ticari olarak 72 adet pano kullanılabileceği halde, alt kiracı özel şirket tarafından hileli davranışlarla üst geçitlerin her iki yönüne ikişer adet kullanmak suretiyle 150 adet pano konulduğu, ayrıca indirim konusu yapılan 9 adet panonun da reklam alanı olarak kullanıldığı, şartnameye, sözleşme şartlarına uygun olmayan 150 adet reklam panosu teslim alınmak suretiyle 896 milyon 452 bin 500 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu..." tespitine yer verildi.

Üst geçit reklamları ihalesinde 985 milyon lira kamu zararı

İfadedeki 5. eyleme, 95 üst geçidin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesi konu oldu.

Bu eylemde, "Söz konusu ihale kapsamındaki üst geçit alın yüzeylerinde birbirinden bağımsız olarak kiralanabilen 172 adet reklam panosu mevcut olduğu ve benzer ihaleler pano adedi esası üzerinden yapıldığı halde, hileli davranışla pano adedi değil birden fazla pano konulması mümkün olan 95 adet üst geçit esas alınarak ihale edildiği, Kültür AŞ tarafından davet usulü yapılan ihalenin ise mevcut alt kiracı BVA AŞ şirketine piyasa rayici altında yeniden ihale edildiği, bu suretle devam eden sözleşmenin ikinci yılı itibarıyla 985 milyon 226 bin 666 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu ve haksız menfaat sağlandığı, mevcut durumun devamı halinde sözleşme süresi sonunda bu tutarın 1 milyar 477 milyon 840 bin lira ve KDV olacağı..." tespitine değinildi.

İSPARK otoparklarındaki billboard reklam ihalesinde 98 milyon lira kamu zararı

İBB iştirak şirketi İSPARK otoparklarındaki billboard reklam ihalesine ilişkin tespitler 6. eylemde sıralandı.

Burada, "Kültür AŞ'den billboard reklam panolarının işletme hakkını BVA AŞ'nin devraldığı ve İSPARK billboard ihalesi kapsamındaki billboardlar yerine kanunsuz, hukuksuz ve mevzuata aykırı bir şekilde gayrimeşru giantboard tipi reklam panoları koyarak 5-6 kat daha fazla gelir elde etmek suretiyle yolsuzluk yapan BVA AŞ şirketine hiçbir işlem yapılmadığı, İSPARK adı altında 70 civarında izinsiz giantboard tipi reklam panosu bulunduğu, Kültür AŞ tarafından Urbanmedia AŞ şirketine işletme hakkı devredilen İSPARK otoparklarındaki 267 adet raket tipi reklam ünitelerinin çift taraflı afiş değiştiricili olduğu, 1 adet sabit raket içinde 2 adet, afiş değiştiricili raket içinde 6 adet reklam yüzü bulunduğu, bu suretle ihaleyi alan şirketin ihale edilenden çok daha fazla raket pazarlama imkanı elde ettiği, hukuka aykırı söz konusu kullanımlar neticesi sözleşmelerin 5. yılı itibarıyla 98 milyon 640 bin 757 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu ve alt kiracı özel şirkete haksız menfaat sağlandığı, mevcut durumun devamı halinde bu tutarın 177 milyon 553 bin 364 lira ve KDV olacağı..." bilgisine yer verildi.

Raket ve megalight tipi reklam ihalesinde 245 milyon lira kamu zararı

İmamoğlu'nun, 7. eylemde, 2 bin adet raket tipi, 400 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesine ilişkin şu tespitlere cevap vermesi istendi:

"İhaleleri alan alt kiracı şirketlerin hukuka aykırı kullanımlardan kaynaklanan ve 5. yıl itibarıyla 245 milyon 498 bin 326 lira haksız menfaat sağlandığı ve kamu zararına sebebiyet verildiği, sözleşme süresi sonunda ise bu meblağın 490 milyon 996 bin 653 lira ve KDV olacağı iddiaları mevcuttur."

Tüm sorulara aynı cevabı verdi

İBB Başkanı İmamoğlu, emniyet ifadesinde 7 ihaledeki tespitlere ilişkin sorulara tek tek, "Bu soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim." diye yanıt verdi.

Kaynak: AA