Kar yağışı ve fırtına nedeniyle balık tezgahları boş kaldı! Balık fiyatları artabilir
Karadeniz’de iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına balık avcılığını etkiledi. Balıkçılar denize açılamadığı için tezgahlar boş kaldı.
Avcılık yapmak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen, ancak bölgede devam eden sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçıların kent limanındaki bekleyişleri sürüyor.
Çok sayıda balıkçı teknesinin hava şartlarının normale dönmesini beklediği kentte, balık tezgahları da boş kaldı.
Balık azlığı dolayısıyla bazı tezgahlar tamamen kapatılırken, açık bulunan tezgahlarda ise az miktarda bulunan palamut satışa sunuldu.
Balıkçı Savaş Özaltun, hava şartlarının iki gündür Karadeniz'de avcılığa müsaade etmediğini belirtti.
Bu nedenle tezgahların boş kaldığını anlatan Özaltun, "İki gündür hava şartlarından ötürü avcılık olmuyor. O nedenle tezgahlar boş kaldı. Bir iki gün daha böyle devam edecek gibi görünüyor." dedi.
Bu arada balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisinin de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisindeki bekleyişleri devam ediyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”