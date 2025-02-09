Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat 2025 Pazartesi Kocaeli’de kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?

Kocaeli’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 11 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden yapılacak açıklama bekleniyor.

Kocaeli'de Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?

Kocaeli'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 11 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Havanın soğuması ve karla birlikte yaşanabilecek ulaşım sorunları göz önünde bulundurularak, bu soruya yanıt aranmaya devam ediyor. Yetkililerden açıklama yapılması bekleniyor.

Kocaeli'de Yarın Okullar Tatil Mi?

Kocaeli'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 11 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yağışların etkisiyle birçok şehirde tatil durumu gündeme gelirken, Kocaeli'de de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Vatandaşlar, yetkililerden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Kocaeli'de okullar tatil mi? İşte yanıtı…

11 Şubat 2025 Pazartesi Kocaeli'de Kar Tatili Var Mı?

Kocaeli'de olumsuz hava koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 11 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak, Kocaeli Valiliği'nden henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi makamlardan okulların tatil edilmesine dair herhangi bir duyuru gelmiş değil.

Kaynak: Haber Merkezi