Küçük kıza şantaj yapılmıştı! Videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

Discord platformunda kimlik bilgileri ele geçirilen küçük bir kızın şantaja uğradığı ve aşağılatıcı eylemlerde bulunmaya zorlandığı öne sürüldü. İnfial yaratan görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıkarken harekete geçen emniyet kız çocuğunun tehdit ve şantaja maruz kaldığı sözde görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon yapan T.D. isimli 18 yaşındaki şahsı gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir çocuğun sosyal medyadaki Discord isimli program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin incelendiğini belirtti.Bakan Yerlikaya, 'E.N.B. adlı çocuğun "tehdit ve şantaja maruz kaldığı" sözde görüntüleri, "Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon" yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.' dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle; "Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki "Bir Program" üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

"ALGI ÇALIŞMALARINA KARŞI BİR KEZ DAHA UYARMAK İSTİYORUM"

E.N.B. adlı çocuğun "tehdit ve şantaja maruz kaldığı" sözde görüntüleri, "Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon" yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum.

"PAYLAŞIM YAPANLARI TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!"

Kaynak: Haber Merkezi