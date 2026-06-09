Meclis’te CHP gerginliği! TBMM Dikmen Kapısı önünde arbede çıktı

CHP’nin saat 13.30’daki grup toplantısında kimin konuşma yapacağı merakla beklenirken, TBMM’de güvenlik önlemleri artırıldı. Sabah erken saatlerden itibaren TBMM önünde yoğunluk artarken, Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında Dikmen Kapısı önünde arbede çıktı.

Ana muhalefet partisinde kriz bitmiyor. CHP'de mutlak butlan kriziyle ilgili tartışmalar devam ederken, gözler bugünkü grup toplantısına çevrildi.

MECLİS'TE CHP GRUP TOPLANTISI GERGİNLİĞİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in aynı gün, aynı saat ve aynı adreste konuşma yapacağını duyurması üzerine TBMM'de güvenlik önlemleri artırıldı.

Özel cephesi için 4 bin 400, Kılıçdaroğlu tarafının ise bin 200 kişi için ziyaretçi başvurusu yaptığı öğrenilirken, sabah erken saatlerden itibaren TBMM önünde yoğunluk oluştu.

TBMM KAPISI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Meclis Dikmen Kapısı önüne gelen yurttaşlar "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Kayyım Kemal", "Kayyımlar gidecek biz kalacağız" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Tam bu esnada Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında Dikmen Kapısı önünde arbede çıktı.

Saat 09.20 itibari ile giriş kapısının kapalı olduğu ve basın dahil kimsenin içeriye alınmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

TBMM'de yüksek güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Gökhan Günaydın, Suat Özçağdaş ve Özgür Karabat gibi isimler, Özgür Özel'in grup toplantısı için TBMM'deki salonda yerini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi