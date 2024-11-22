Meteoroloji’den lodos uyarısı

Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde lodosun etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”