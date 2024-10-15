Milli Kuvvetler Hareketi 7 aylık çalışma raporunu paylaştı

7 aydır faaliyet Konya'da faaliyet gösteren Milli Kuvvetler Hareketi, bilançosu açıkladı. İslami bir amel olan iyiliği emredip kötülükten sakındırma işini gerçekleştirmek için oluşturulan hareket, günlük hayatın içinden yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

İşte hareketin çalışma raporu:

-Şehrin 11 bölgesine ayet hadis içerikli brandalar asıldı

-2 dini içerikli kısa film çekilip yayınlandı

-39 ayet hadis videosu sosyal medyada yayınlandı

-Şehir esnaflarına 6000 adet faiz mektubu dağıtıldı

-3 bin 948 ayet-hadis içerikli cep kitabı dağıtıldı

-İkinci sıra park etmiş bin 954 araca uyarı notu konuldu

-3 pavyon sahibi ile tövbe etmesi için görüşme yapıldı

-567 sosyal medya hesabına müstehcenlik uyarısı yapıldı

-155 açık giyimli kadına nasihat mektubu verildi

-Uygunsuz davranışlarda bulunan 10 çift uyarıldı

-100 kadınla giyim anketi yapıldı

-55 erkeği kısa şort giydikleri için uyarı yapıldı

-300 başı açık kadına şal hediye edildi

-100 tesettürlü kadına şal hediye edildi

-230 marketle boykot görüşmesi yapıldı

-199 pazarcı esnafına ticaret ahlakı ile ilgili mektup verildi

-160 adet faiz etiketi işyeri ve araçlara yapıştırıldı

-Toplum içinde küfür eden

-Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi'nde vaaz programı düzenlendi

-Ramazan-ı Şerif'te açıktan oruç yiyen 88 kişi uyarıldı

-Kumar oynayan 16 kişiye nasihat edildi

-Sarkıntılık eden 4 genç ikaz edildi

-Konya'daki 5 zincir markete boykot mektubu gönderildi

-2 emlakçıyla fahiş kira görüşmesi yapıldı

-1 ateiste nasihat edildi

-Tuvaletten çıkınca elini yıkamayan 3 kişi uyarıldı

-Hatalı park eden 4 şoföre sözlü uyarı yapıldı

Konu ile ilgili Milli Kuvvetler Hareketi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Emr-i Bi'l-Maruf ve Nehy-i Ani'l-Münker yani iyiliği emredip kötülükten sakındırma ameli, farz-ı ayn bir ameldir. Yani her Müslümana farzdır. Yapılmaması halinde toplumlar felakete sürüklenirken yerine getirilmesi halinde toplumları ihya eder. Günümüzde ne yazık ki değişik kaygılarla bu amel terk edilmektedir. Bununla beraber insanlarımızdaki İslam'dan uzaklaşma sorunu hızla artmaktadır. Gün, nemelazımcılık değil, elini taşın altına koyma günüdür. Allah rızası ve ülkemizin, milletimizin hayrı için, sadece Allah'tan korkarak yola çıktık. Allah imkân verdiği ölçüde çalışmaya devam edeceğiz”

Kaynak: Bülten