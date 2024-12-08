Münbiç PKK/YPG teröründen temizleniyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG’ye operasyon başlattı. SMO, Münbiç’in yüzde 80’inin kontrol altına alındığını duyurdu.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç'in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardığını açıkladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, SMO'nun Münbiç'in yüzde 80'ni kontrol altına aldığını aktardı.
Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir."
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