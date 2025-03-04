Nafaka Sorunu Çözülüyor: Yeni Düzenlemeler Neler Getirecek?

Nafaka konusu uzun süredir tartışma yaratırken, yeni düzenlemeler bu soruna nasıl bir çözüm getirecek? Ömür boyu nafaka uygulaması kaldırılıyor mu? Boşanma ve nafaka davaları artık ayrı mı görülecek? İşte detaylar...

Boşanma ve Nafaka Ayrı Davalar Haline Geliyor

Üç bakanlığın ortak çalışmasıyla yürütülen yeni düzenleme sürecinde, aile hukuku alanında önemli değişiklikler planlanıyor. Yapılacak reformlarla, boşanma davaları ile nafaka süreçleri birbirinden ayrılacak. Peki, bu değişiklikler taraflara nasıl yansıyacak?

Özellikle bir gün süren evliliklerin yıllarca nafaka yükümlülüğüne neden olması gibi durumların önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda uzun süren boşanma süreçlerinin kadınlar ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için mahkemelerin işleyişi gözden geçiriliyor. Boşanma davasının hızla sonuçlanması sağlanırken, mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konularının ayrı davalar halinde ele alınması planlanıyor. Bu sistem, mağduriyetleri önlemede etkili olacak mı?

Ömür Boyu Nafaka Kalkıyor mu?

Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına son verilecek mi? Bu konudaki temel kriterler neler olacak? Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, nafaka bağlanması konusunda evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı ve tarafların kusur oranı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Ancak belirli durumlarda süresiz nafaka devam edecek mi? Kadının çalışamayacak durumda olması veya belirli yaş kriterlerine sahip olması gibi istisnai durumlarda, süresiz nafaka hakkı korunacak. Bu kriterlerin belirlenmesi nasıl bir etki yaratacak?

Aile Hukukunda Yeni Adımlar

Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu' uluslararası uygulamaları da inceleyerek, en uygun çözüm önerilerini geliştirmeye çalışıyor. Aile mahkemelerinin yargılama usullerinin güncellenmesi, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasının devreye girmesi gibi yenilikler de gündemde.

Peki, bu düzenlemeler aile hukuku sistemini nasıl değiştirecek? Yeni sistem, adil ve dengeli bir çözüm sağlayacak mı? Kamuoyunda uzun süredir tartışılan nafaka meselesine getirilecek çözümler nasıl bir etki yaratacak? Bu soruların yanıtları, ilerleyen süreçte netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi