Narin Güran davası: Savcı, tutukluluk halinin devamını talep etti
Narin Güran cinayeti davasında savcı, 4 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın 3. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.
Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alındı.
Davanın 3. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı
Davada savcı, tutukluların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe kırsal mahallesinde kaybolmuş, aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni derede gizlenmiş halde bulunmuştu.
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