Otomobil önce bariyere ardından da minibüse çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Otomobil önce bariyere ardından da minibüse çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Başkentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce beton bariyere ardından da minibüse çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

S.Ç. idaresindeki otomobil, Etimesgut ilçesi Ayaş Bulvarı istikametinde kontrolden çıkarak önce beton bariyere ardından H.S. yönetimindeki minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Y.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç. ile yanında bulunan S.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

 

Kaynak: AA

