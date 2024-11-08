GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yapan 9 kişi tutuklandı

Sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yapan 9 kişi tutuklandı
Ankara’da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 11 zanlı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

İfade işlemleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Soruşturmanın detayları

Kendilerini devletin yüksek kademelerindeki görevlilerle bağlantılı gibi gösteren şüphelilerin İstanbul ve Antalya'da bulunan Milli Emlak arazilerinin satışını gerçekleştirecekleri vaadiyle 40 milyon lira haksız menfaat sağladıkları tespit edilmişti.

Zanlıların aylık altın kotasının yükseltilmesi vaadiyle Ankara'ya çağırdıkları kuyumcu ve oğlundan silah zoruyla 200 bin dolar aldıkları ve sözleşme imzalatarak 400 bin dolar borçlandırdıkları belirlenmişti.

Kaynak: AA

  • #Ankara #Dolandırıcılık

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER