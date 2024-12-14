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Şam Büyükelçiliği’ne Türk bayrağı çekildi

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Şam Büyükelçiliği’ne Türk bayrağı çekildi
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları Türkiye'ye dönmüştü.

Daha sonra ise geçtiğimiz günlerde Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla işler değişti.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'YLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu da, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

FAALİYETE GEÇTİ: TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadelerinde sonra konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

12 yıl sonra Şam Büyükelçiliği açıldı...

Büyükelçilik konutunda Türk bayrağı göndere çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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