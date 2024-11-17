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Silahlı kavgaya karışan fenomen tutuklandı

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Silahlı kavgaya karışan fenomen tutuklandı
Ankara’da sosyal medya fenomenleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan C.Ş.’nin “kasten öldürmeye teşebbüs“ suçundan tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında ise “ev hapsi“ kararı verildiği belirtildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Bosna Caddesi'nde Ç.Y., C.Ş. ve M.H. arasında yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmada, şüpheliler C.Ş. ve M.H.'nin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 16 Kasım'da, şüpheli Ç.Y.'nin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından bugün gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma aşamasında 'TikTok' isimli sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan şiddet içerikli görüntüler ve haberlerle ilgili olarak kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca bahse konu olay anına ilişkin internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ifade ve sair adli işlemleri biten şüpheli C.Ş, sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmış, şüpheliler M.H. ve Ç.Y. hakkında ise 'konutunu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiştir."

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

  • #Ankara #Bireysel Silahlanma #Sosyal Medya

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