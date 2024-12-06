Soma Termik Santrali’ne 1 milyon 393 bin lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Soma Termik Santrali’ne çevre mevzuatını ihlal eden baca gazı değerleri nedeniyle 1 milyon 393 bin 755 lira idari para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde Soma Termik Santrali'nin üç bacasında çevre mevzuatında belirlenen baca gazı sınır değerlerin aşıldığı tespit edildi.
Santral işletmesine, 1 milyon 393 bin 755 lira idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.
Anlık takip ediliyor
Açıklamaya göre, Soma Termik Santrali'ndeki üç baca ve altı ünite, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sürekli İzleme Merkezi tarafından 18 farklı parametrede anlık olarak takip ediliyor.
Mevzuatın üzerinde herhangi bir limit aşımı tespit edildiğinde denetim ekipleri hızla bölgeye sevk ediliyor ve gerekli incelemelerin ardından cezai işlem uygulanıyor.
Kaynak: AA
#Çevre Kirliliği#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”