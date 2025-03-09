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TBMM’de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

TBMM’de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
TBMM yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek. Siber Güvenlik Başkanlığı’na ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine Genel Kurul’da devam edilecek. Meclis’in gündemine gelecek bir diğer düzenleme de İklim Kanunu teklifi olacak. AK Parti’nin hazırladığı 15 maddeden oluşan torba kanun teklifi de yeni haftada Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek... 

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kuruldu.

Başkanlığın kanuni altyapısını oluşturan 21 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edilecek. 13 maddesi kabul edilen teklifte, Başkanlığın teşkilat yapısı ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli adım

Türkiye'nin ilk iklim kanun teklifi de Genel Kurul'da ele alınacak.

Teklif ile iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılacak. Düzenleme, Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik değişiklikleri içeriyor. Bu konudaki yasak ve sınırlamalara uymayan şirketlere 20 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

AK Parti'den 15 maddelik torba teklifi

AK Parti'nin hazırladığı 15 maddelik torba kanun teklifi yeni haftada Meclis Başkanlığına sunulacak.

Düzenleme ile biletsiz yolcu taşıyanlara verilen idari para cezaları artırılacak.
Buna göre 300 lira olan idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500 liraya, üst sınırı ise 85 bin liraya çıkarılacak. Sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesilecek.

TBMM Bolu'daki otel yangınını araştırıyor

Meclis'te yeni haftada, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangını inceleyen komisyon, Türk Standartları Enstitüsü Temsilcilerini dinleyecek.

KADEM Meclis'te sunum yapacak

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda ise KADEM başta olmak üzere kadın dernekleri sunum yapacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda ise her yurt içi hem de yurt dışından bilim insanları dinlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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