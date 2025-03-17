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Türkiye’den ABD’ye taziye mesajı

Türkiye’den ABD’ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD’de meydana gelen hortum ve fırtınaların neden olduğu can kayıpları sebebiyle halka taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtınanın yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD'de şiddetli fırtınalar, ülkenin orta ve güney kesimlerinde hayatı felç etmiş, Texas ve Missouri eyaletlerinde en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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