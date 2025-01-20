Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da bir restoranda yemek yerken gözaltına alındığı ve İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da bir restoranda yemek yerken gözaltına alındığı ve İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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