Uyuşturucuyla mücadelede 17 ayda 47 bin 122 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023’ün haziran ayından bugüne kadar uyuşturucu ile mücadeledeki verileri açıkladı. Yerlikaya, 17 aylık süre zarfında 47 bin 122 kişi tutuklandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'da güvenlik toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 2023'ün haziran ayından bugüne kadar ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarına yönelik son verileri paylaştı.
Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu imal ve ticareti ile; uyuşturucu kullanma suçlarından dolayı,47 bin 112 şahıs tutuklandı,21 bin 173 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 171,1 ton uyuşturucu madde, 88,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 265,3 milyon kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi" dedi.
Yerlikaya, narkotik suçlarına ilişkin 204 organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, "Çökerttiğimiz bu organize suç çetelerinden; 21'i uluslararası, 27'si ulusal, 27'si bölgesel,129'u ise yerel. Uluslararası Kırmızı Bülten'le aranan zehir taciri 69 suç örgütü liderini ve üyesinin yakalandı. Yaptığımız girişimler neticesinde de ülkemizden yurt dışına kaçan 39 zehir tacirinin ülkemize iadesini sağladık" dedi.
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