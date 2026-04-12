Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Abdullah Kaymakçı atandı

Cumali Özer
Muhabir
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken terfi alarak Konya İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan M. Salih Baysal'ın yerine Başkomiser Abdullah Kaymakçı atandı. Baysal, 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları sırasında kurum amirleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen bir vedayla ilçeden ayrıldı.

GÖREVİNE BAŞLADI

Daha önce Konya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde farklı birimlerde görev yapan ve yurt dışı görev deneyimi bulunan Kaymakçı, Beyşehir'deki yeni görevine başladı.

ABDULLAH KAYMAKÇI KİMDİR?

Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğan Abdullah Kaymakçı; Kayseri, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Konya il merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerinde görev yaptı. Konya'da Personel Şube Müdürlüğü görevini yürütürken 2023 yılında Misyon Koruma Görevi kapsamında Kanada'ya koruma amiri olarak gitti.

Yurt dışı görevinin ardından Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olarak görev alan Kaymakçı, son olarak Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak 10 Nisan Cuma günü görevine başladı.

YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLENDİ

İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Kaymakçı'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.

(Cumali Özer)

