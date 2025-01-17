Erdoğan’dan Konya’ya yeni müjdeler! 4 yeni hastane ve 3 ilçeye doğalgaz

22 yılda Konya'ya güncel rakamla toplam 888 Milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni müjdeler de verdi.

4 yeni hastane açılıyor!

AK Parti iktidarı döneminde Konya'ya 4 bin 264 yataklı 39 hastane ve 116 sağlık tesisi inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; Yunak, Derebucak, Seydişehir ve Akşehir'de 340 yataklı 4 yeni hastanenin bu yılsonuna kadar tamamlanarak hizmete alınacağını paylaştı.

Ulaşımı rahatlacak hamleler geliyor!

Konya Çevre Yolu projesinin ikinci etabı tamamlanarak hizmete açıldı. Projede 3. Etap da yatırım programına alındı. Bu yıl içinde ihalesi yapılacak. Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları ile Akşehir-Yunak Yolu, Taşkent-Balcılar Yolu, Ereğli-Halkapınar-İvriz Yolu, Seydişehir-Bozkır Yolu gibi 11 ayrı karayolu projesinde çalışmalar devam ediyor. Şehir içi raylı sistem projelerinin de geliştirildiğini belirten Erdoğan banliyö hattının hızla ilerlediğini kaydetti.

3 ilçeye doğalgaz geliyor!

Cumuhrbaşkanı Erdoğan Konya'nın 3 elçesinde doğalgaza geçişin de müjdesini verdi. Halkapınar'a seneye, Ahırlı ve Yalıhüyük'e ise 2028 yılında doğalgaz arzı sağlanacak