Konya buz kesti: Bu ilçelerde termometre -20’ye dayandı

Konya genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, ilçelerde termometrelerin sert düşüşler göstermesine neden oldu. Gece saatlerinde ölçülen değerler, bazı bölgelerde eksi 20 dereceye yaklaşarak kışın en soğuk günlerinden birini yaşattı.
En Soğuk İlçeler Karapınar ve Emirgazi Oldu
Yapılan ölçümlere göre Konya'nın en soğuk ilçesi Karapınar oldu. İlçede sıcaklık –19,8 derece olarak kaydedildi.
Karapınar'ı Emirgazi (–18,8) ve Alacabel (–18,0) takip etti. Soğuk havanın etkisi özellikle açık alanlar ve kırsal bölgelerde daha sert hissedildi.
İç Kesimlerde Soğuk Hava Etkisini Artırdı
Konya'nın diğer ilçelerinde de sıcaklıklar sıfırın oldukça altına düştü.
Ölçülen bazı değerler şöyle:
Kadınhanı: –17,2
Sarayönü: –16,4
Ilgın: –16,7
Taşkent: –15,4
Bozkır: –15,6
Geltik: –15,0
Akşehir: –14,4
Meram Kent Ormanı: –14,9
Yunak: –13,0
Meram (Merkez): –13,6
Soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artırdığı belirtildi.
Yetkililerden Don ve Buzlanma Uyarısı
Uzmanlar, hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sürücülerin dikkatli olması, çiftçilerin ise zirai don riskine karşı önlem alması istendi.
(Meltem Aslan)
Kaynak: Haber Merkezi