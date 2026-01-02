GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya buz kesti: Bu ilçelerde termometre -20'ye dayandı

Konya buz kesti: Bu ilçelerde termometre -20’ye dayandı

Konya genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, ilçelerde termometrelerin sert düşüşler göstermesine neden oldu. Gece saatlerinde ölçülen değerler, bazı bölgelerde eksi 20 dereceye yaklaşarak kışın en soğuk günlerinden birini yaşattı.

En Soğuk İlçeler Karapınar ve Emirgazi Oldu

Yapılan ölçümlere göre Konya'nın en soğuk ilçesi Karapınar oldu. İlçede sıcaklık –19,8 derece olarak kaydedildi.

Karapınar'ı Emirgazi (–18,8) ve Alacabel (–18,0) takip etti. Soğuk havanın etkisi özellikle açık alanlar ve kırsal bölgelerde daha sert hissedildi.

İç Kesimlerde Soğuk Hava Etkisini Artırdı

Konya'nın diğer ilçelerinde de sıcaklıklar sıfırın oldukça altına düştü.

Ölçülen bazı değerler şöyle:

Kadınhanı: –17,2

Sarayönü: –16,4

Ilgın: –16,7

Taşkent: –15,4

Bozkır: –15,6

Geltik: –15,0

Akşehir: –14,4

Meram Kent Ormanı: –14,9

Yunak: –13,0

Meram (Merkez): –13,6

Soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artırdığı belirtildi.

Yetkililerden Don ve Buzlanma Uyarısı

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sürücülerin dikkatli olması, çiftçilerin ise zirai don riskine karşı önlem alması istendi.

(Meltem Aslan)

Kaynak: Haber Merkezi

