Konya’da camiye giderken otomobil çarptı! Sürücünün serbest kaldığı kaza kamerada

Konya'da camiye giderken otomobil çarptı! Sürücünün serbest kaldığı kaza kamerada
Konya’da camiye gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fahri Altunkaynak (81), yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından kaçan, yakalanıp gözaltına alınan sürücü S.D. (30) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.D.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Altunkaynak’ın damadı Ahmet Ergan, ’’Trafik terörüne meydan vermemek için, bu trafik canavarlarını lütfen cezalandırın” dedi.

Kaza, cuma günü saat 11.30 sıralarında Karatay ilçesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi.

Fahri Altunkaynak, cuma namazı için yolun karşısındaki Sarnıç Cami'ye geçmek isterken S.D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada Altunkaynak yaralanırken, sürücü ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Altunkaynak, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Altunkaynak'ın, yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpma anı ve olay sonrası yaşanan panik anları yer aldı.

Polisin çalışması sonucu S.D. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. S.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkındaki adli soruşturma sürüyor.

YAKINLARI SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Fahri Altunkaynak'ın damadı Ahmet Ergan, kayınpederinin hayati tehlikesinin bulunduğu için sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığını, ancak görgü tanıklarının polise gidip ifade vermeleri halinde soruşturmanın seyrinin değişebileceğini belirten Ergan, şunları söyledi:

''Durumu çok vahim, bütün kaburga kemikleri kırılmış vaziyette, kolunda 3 tane kırık var. Burunda 2 tane kırık var. Kafatası kırılmış, bacağı kırılmış ve iç kanaması devam ediyor. Ciğerlerine kaburga kemikleri battığı için ciğerleri sönmüş. Bu şekilde bir sürücüyü gerçekten biz anlayamıyoruz. Vicdansız bir şekilde vurup kaçmasına hiçbir anlam veremiyoruz. Bu anlamda gerçekten çok öfkeliyiz, sürücü maalesef kaza yerinden kaçıyor ve daha sonra kolluk kuvvetleri gözaltına alıyor veya kendisi karakola gelerek teslim oluyor. Ama hastaya vurduğu şahsa kazazedeye hiçbir şekilde gelip yardımcı olmuyor. Lütfen bu tür trafik kazalarına meydan vermemek için, trafik terörüne meydan vermemek için, bu trafik canavarlarını lütfen cezalandırın. Ödül gibi cezalar vermeyin ve bizim gibi mağdur olanların yüreğini soğutun.”

Kaynak: DHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER