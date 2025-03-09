Meram’da Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ), 10 Mart 2025 Pazartesi günü Meram ilçesinde altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

KOSKİ, altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle yarın Meram'da bazı mahallelerde su kesintisi yapacak.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ), 10 Mart 2025 Meram ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kesinti, hangi mahalelerde olacak, Konya Meram'da su kesintisi ne kadar sürecek? Kesinti, 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecektir.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su kesintisi öncesinde gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Güncel su kesintisi bilgileri için KOSKİ'nin resmi web sitesi veya iletişim kanalları takip edilebilir.

Kesinti Ne Zaman ve Ne Kadar Sürecek?

Kesinti 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek.

Kesintiden etkilenmemek için vatandaşların önceden gerekli tedbirleri alması önemle tavsiye edilmektedir. Güncel su kesintisi bilgileri için KOSKİ'nin resmi web sitesi ve iletişim kanalları takip edilebilir.

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Kaynak: Haber Merkezi