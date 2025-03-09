Meram’da Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ), 10 Mart 2025 Pazartesi günü Meram ilçesinde altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
KOSKİ, altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle yarın Meram'da bazı mahallelerde su kesintisi yapacak.
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ), 10 Mart 2025 Meram ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kesinti, hangi mahalelerde olacak, Konya Meram'da su kesintisi ne kadar sürecek? Kesinti, 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecektir.
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su kesintisi öncesinde gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Güncel su kesintisi bilgileri için KOSKİ'nin resmi web sitesi veya iletişim kanalları takip edilebilir.
Kesinti Ne Zaman ve Ne Kadar Sürecek?
Kesinti 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek.
Kesintiden etkilenmemek için vatandaşların önceden gerekli tedbirleri alması önemle tavsiye edilmektedir. Güncel su kesintisi bilgileri için KOSKİ'nin resmi web sitesi ve iletişim kanalları takip edilebilir.
İşte Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler; TIKLAYINIZ
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”