Gizem Karaca kimdir? Kaç yaşında, nereli?

7 Eylül 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da dünyaya gelen Karaca'nın, annesi Arnavut babası ise Selanik göçmenidir.
Karaca, çocukluğunun bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da geçirdi.
İlkokul eğitimini ABD'de, ortaokulunu ise Kanada'da tamamladı. Lise yıllarında Türkiye'ye dönen Karaca, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan güzel oyuncu, 2011 yılında Miss Turkey ikinci olarak adından söz ettirmişti.
Oyunculuk kariyeri ve özel hayatı
Güzel Köylü dizisindeki Gül karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Gizem Karaca, oyunculuk kariyerine çeşitli projelerle devam ediyor.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Çift, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'de doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih etti.
Sosyal medya fenomeni
Gizem Karaca, sadece oyunculuk ve özel hayatıyla değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Doğal güzelliği ve samimi duruşuyla takipçilerinden büyük ilgi gören Karaca, sık sık hayranlarıyla etkileşimde bulunuyor.
Gizem Karaca, hem kariyeri hem de özel hayatıyla örnek alınan bir isim olmaya devam ediyor.
Hangi filmlerde rol aldı?
2014: Seni Seviyorum Adamım
2017: Ay Lav Yu tuu
2017: Küçük Ortak
2018: Sosyetik Gelin
2018: Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
2019: Tut Elimi
2019: Bizim Semtin Çocukları
2021: Elli Kelimelik Mektupla
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi