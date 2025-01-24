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Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 24 Ocak Konya nöbetçi eczaneler

Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 24 Ocak Konya nöbetçi eczaneler
Konya’da yaşayanlar için önemli bir duyuru! 24 Ocak için nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczanelerin telefon ve adres bilgileri…

Konya Eczacı Odası 24 Ocak 2025 tarihi için nöbetçi eczane listesini güncelledi. Kent sakinleri acil ilaç ihtiyaçları durumunda bu liste sayesinde en yakın nöbetçi eczaneye kolaylıkla ulaşabilecekler.

                            Konya 24 Ocak Cuma günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

BEŞYOL

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:92B KARATAY

(KONYA HOSPİTAL KARŞISI, MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ YANI 350 81 62)

350 81 09

Selçuklu

CİHANBEYLİ

FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:9A SELÇUKLU

(FATİH ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE KONEVİ LİSESİ YAKINI)

236 06 90

Meram- Selçuklu

VEZİROĞLU

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AL SELÇUKLU

(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNA YANI)

458 25 56

Meram

ONUR

AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:172B MERAM

(SSK HASTANESİ KARŞISI)

323 95 98

Karatay

YAKUT

YEDİLER MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:46A-B KARATAY

235 30 04

Meram-Selçuklu

ŞÖLEN

KONEVİ MAHALLESİ VALİ CEMİLKELEŞOĞLU SOKAK NO:15A MERAM

(ANIT CİVARI,STADYUM KARŞISI)

333 00 11

Meram- Karatay

APA

UZUNHARMANLAR MAHALLESİ MEHMET AYTAÇ CADDESİ NO:123A MERAM

(UZUNHARMANLAR İĞDELİ CAMİİ KARŞISI)

321 01 11

Selçuklu

FİLİZ

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE CADDESİ NO:99A-B SELÇUKLU

(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

261 10 30

Selçuklu

ŞİMŞİR

MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57A SELÇUKLU

(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI FORUM CENTER AVM KÖŞESİ)

0541 510 35 94

Selçuklu

FURKAN

YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27N SELÇUKLU

(İKONİA İŞ MERKEZİ ALTI, YAZIR MUHTARLIK KARŞISI, OTOGAR CİVARI)

265 66 55

Selçuklu

SEÇKİN

KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:113B SELÇUKLU

(FARABİ HASTANESİ AŞAĞISI,CADDE ÜZERİ,A101 KARŞISI)

350 87 57

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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