Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 24 Ocak Konya nöbetçi eczaneler

Konya Eczacı Odası 24 Ocak 2025 tarihi için nöbetçi eczane listesini güncelledi. Kent sakinleri acil ilaç ihtiyaçları durumunda bu liste sayesinde en yakın nöbetçi eczaneye kolaylıkla ulaşabilecekler.
Konya 24 Ocak Cuma günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
BEŞYOL
|
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFETTİN CADDESİ NO:92B KARATAY
(KONYA HOSPİTAL KARŞISI, MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ YANI 350 81 62)
|
350 81 09
|
Selçuklu
|
CİHANBEYLİ
|
FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:9A SELÇUKLU
(FATİH ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE KONEVİ LİSESİ YAKINI)
|
236 06 90
|
Meram- Selçuklu
|
VEZİROĞLU
|
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AL SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNA YANI)
|
458 25 56
|
Meram
|
ONUR
|
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:172B MERAM
(SSK HASTANESİ KARŞISI)
|
323 95 98
|
Karatay
|
YAKUT
|
YEDİLER MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:46A-B KARATAY
|
235 30 04
|
Meram-Selçuklu
|
ŞÖLEN
|
KONEVİ MAHALLESİ VALİ CEMİLKELEŞOĞLU SOKAK NO:15A MERAM
(ANIT CİVARI,STADYUM KARŞISI)
|
333 00 11
|
Meram- Karatay
|
APA
|
UZUNHARMANLAR MAHALLESİ MEHMET AYTAÇ CADDESİ NO:123A MERAM
(UZUNHARMANLAR İĞDELİ CAMİİ KARŞISI)
|
321 01 11
|
Selçuklu
|
FİLİZ
|
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE CADDESİ NO:99A-B SELÇUKLU
(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
261 10 30
|
Selçuklu
|
ŞİMŞİR
|
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57A SELÇUKLU
(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI FORUM CENTER AVM KÖŞESİ)
|
0541 510 35 94
|
Selçuklu
|
FURKAN
|
YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27N SELÇUKLU
(İKONİA İŞ MERKEZİ ALTI, YAZIR MUHTARLIK KARŞISI, OTOGAR CİVARI)
|
265 66 55
|
Selçuklu
|
SEÇKİN
|
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:113B SELÇUKLU
(FARABİ HASTANESİ AŞAĞISI,CADDE ÜZERİ,A101 KARŞISI)
|
350 87 57
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi