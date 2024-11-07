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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macaristan’da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macaristan’da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde yapılan zirve çerçevesinde Erdoğan, açılış oturumunda liderlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti, görüşmede Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

Zirveye katılan liderlerle aile fotoğrafı çektiren Erdoğan'ın, zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

40'un üzerinde hükümet ve devlet başkanı katılıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren, kıtayı ilgilendiren güncel meselelerin tartışıldığı AST zirvelerinin 5'incisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

40'ın üzerinde hükümet ve devlet başkanının katıldığı zirvenin gündemini ana hatlarıyla "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorlukları" oluşturuyor.

Düzensiz göçle mücadele, ekonomi güvenliği, iklim de ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Liderler, ABD'nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesiyle ilgili gelişmeleri de masaya yatıracak.

Kaynak: AA

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