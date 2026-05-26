2026 Elbeyli Kurban Bayram namazı saat kaçta? Kilis Elbeyli kurban bayram namaz vakti

Elbeyli Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta?
Kilis'te 27 Mayıs Çarşamba günü bayram namazı saat 05.49'da kılınacak. Sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek olan vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.
Kilis İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre namaz vakitleri dakikalık farklılıklar gösterebiliyor. İşte Kilis'in ilçelerindeki bayram namazı saatleri:
Elbeyli: 05.47
Musabeyli: 05.49
Polateli: 05.48
Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu en güzel şekilde yaşamak için sabahın erken saatlerinde camiler dolup taşacak.