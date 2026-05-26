2026 Sarız Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Kayseri Sarız bayram namazı vakti

Sarız Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneşin doğuşundan yaklaşık 30-50 dakika sonra kılınıyor. 2026 yılı hesaplamalarına göre Kayseri'de bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.51 kılınacak.
Kayseri İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saatleri
Kayseri Merkez: 05.51
Akkışla: 05.48
Bünyan: 05.49
Develi: 05.52
Felahiye: 05.50
İncesu: 05.52
Özvatan: 05.49
Pınarbaşı: 05.47
Sarıoğlan: 05.48
Sarız: 05.47
Tomarza: 05.50
Yahyalı: 05.53
Yeşilhisar: 05.53
Bayram sabahı Kayseri genelinde camilerde manevi bir atmosfer oluşacak. Bayram namazını eda edecek vatandaşlar, namaz sonrası sevdikleriyle bayramlaşarak bu özel günün coşkusunu paylaşacak.