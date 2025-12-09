Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Muğla, Kocaeli 9 Aralık 2025 AFAD son depremler listesi

Vatandaşlar, 9 Aralık 2025'te hissedilen sarsıntıların ardından "Deprem mi oldu?” sorusuna yeniden yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel veriler, Türkiye genelindeki deprem hareketliliğinin yakından izlendiğini gösteriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hissedilen titreşimler sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi.
Son dakika: Deprem mi oldu?
Türkiye'nin farklı bölgelerinde 9 Aralık günü çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli'nin son duyuruları, "Az önce deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Hangi bölgelerde deprem meydana geldi?
Gün boyunca Ege, Marmara ve bazı iç bölgelerde hafif ve orta şiddette depremler yaşandı. Yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar "Artçı mı yaşanıyor?” sorusuna yanıt arıyor.
Depremin şiddeti kaçtı?
Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler AFAD'ın Son Depremler ekranında anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem hissedildi mi?
Sosyal medyada "İstanbul sallandı mı?”, "Ankara'da deprem mi oldu?”, "İzmir'de deprem hissedildi mi?” şeklindeki paylaşımlar hızla arttı. Resmi açıklamalara göre bazı bölgelerde hafif titreşimler kaydedildi; şu ana kadar ciddi bir hasar veya yaralanma bilgisi bulunmuyor.
AFAD Son Depremler
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
Kaynak: Haber Merkezi