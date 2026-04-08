Ereğli’de Ata Tohumları yeşeriyor

Cumali Özer
Muhabir
Anadolu'nun binlerce yıllık tarım mirası olan ata tohumları, Ereğli'de yeniden hayat buluyor. Genetiğiyle oynanmamış, doğaya uyum sağlamış ve nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşan bu değerli tohumlar, hem tarımsal üretimin hem de kültürel mirasın önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Uzmanlara göre ata tohumları yalnızca birer tarım ürünü değil; aynı zamanda güçlü bir genetik hafıza niteliği taşıyor. Bu nedenle korunmaları bireysel çabaların ötesinde, toplumsal bir sorumluluk olarak görülüyor.

Sürdürülebilir tarımın temel taşlarından biri olan ata tohumları; yüksek besin değeri, çevreye uyum kabiliyeti ve kendine has lezzetiyle dikkat çekiyor. Bu özellikleriyle:

Tarımın sigortası
Sağlığın temeli
Ekonomik bağımsızlığın anahtarı olarak öne çıkıyor.

Ereğli'nin bereketli topraklarında bu yıl ekimi yapılan ata yadigârı Kunduru buğdayları da toprakla buluşarak filizlenmeye başladı. 2026 üretim sezonunda gerçekleştirilen ekimlerin başarılı sonuç vermesi, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yetkililer ve üreticiler, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarım bırakmak adına ata tohumlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguluyor. 

(Cumali Özer)

