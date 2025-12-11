İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’da az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD RASATHANE son depremler 11 Aralık 2025

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber Merkezi
