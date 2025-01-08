KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm ile ilgili araştırmalar başladı. Her Çarşamba günü ekranlara gelen dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı. Bu hafta yayın akışında yer almayan dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak ediliyor. Bu noktada televizyon izleyicileri Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu yeni bölüm ne zaman? araştırmalarına hız kazandırdı. Peki kuruluş Osman bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm için araştırmalar sürüyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatan dizide her hafta olacaklar merakla bekleniyor. Ancak her Çarşamba günü ekranlara gelen dizi bu hafta yayın akışında yer almadı. Pek,i Kuruluş Osman bugün neden yok yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Ocak 2025 Çarşamba ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI, YARIN AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Kuruluş Osman bu hafta ekrana gelmeyecek. Bu akşam Kuruluş Osman yayın saatinde Galatasaray - Rams Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman 177. bölümüyle 15 Ocak 2025 Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor.8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

19: 45 Kupa Günlüğü

20: 30 Galatasaray - Rams Başakşehir

22: 45 Zembilli

02: 00 Can Borcu 3.Bölüm

05: 00 Hercai

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Moğol Komutanı Ulugan, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le ilk kez karşı karşıya gelen Ulugan'ın obaya geliş amacı nedir? Osman Bey Ulugan'a karşı nasıl bir tavır sergileyecektir? Ulugan, Osman Bey'in önce itibarını sonra canını alacağını söyler. Ulugan, Osman Bey'i alt etmek için nasıl bir plan yaptı?

Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin Beyler de Moğol ve Bizans'a karşı kalelerde önlem almakla vazifelendirilmişlerdir. Moğollar, Şehzade Orhan'ı Karacahisar'da nasıl tuzağa düşürecektir? Moğollar, Şehzade Orhan'ın parmaklarına çivi çakarak vahşice işkence yaparlarken oğlunu bulmak için çıktığı yolda Osman Bey şehzadesi Orhan Bey'i kurtarabilecek midir?

Obada bir zehir yayılır. Ahali zehir yüzünden kırılmaktadır. Alaeddin Bey zehrin panzehrini bulabilecek midir? Öte yandan zehir bütün obayı sarmışken Poena da zehirlenmiştir. Bala Hatun, Poena'nın kızı Halime olduğunu öğrenemeden kaybedecek mi?

Osman Bey yaklaşan Moğol tehlikesine karşı tedbirlerini arttırmaktadır. Kayı Obası'nda alınan tedbirlere karşı İlbay ne yapacaktır? Osman Bey'in tedbirlerini boşa çıkartmak için nasıl bir planı vardır?